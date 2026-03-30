Lombardia | 12,5 milioni per le montagne Sondrio riceve 2,7 milioni

La Giunta regionale ha approvato ieri sera un finanziamento di 12,5 milioni di euro destinato alle Comunità montane lombarde. Di questa somma, 2,7 milioni sono stati assegnati alla provincia di Sondrio. La decisione riguarda risorse specifiche per le aree montane della regione e la ripartizione è stata approvata nella riunione di lunedì 30 marzo 2026.

La Giunta regionale ha approvato ieri sera, lunedì 30 marzo 2026, un pacchetto di risorse pari a 12,5 milioni di euro destinato specificamente alle Comunità montane lombarde. Questa decisione, presa a Milano su proposta dell’assessore Massimo Sertori, mira a garantire la continuità operativa degli enti e a premiare chi sceglie di gestire i servizi in forma associata. La provincia di Sondrio emerge come il principale beneficiario con oltre 2,7 milioni di euro distribuiti tra le diverse valli. Il provvedimento non si limita al semplice finanziamento del funzionamento amministrativo, ma introduce criteri nuovi che legano l’erogazione delle risorse alla capacità dei comuni di lavorare insieme. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia: 12,5 milioni per le montagne, Sondrio riceve 2,7 milioni Articoli correlati Leggi anche: Bologna Fiere, ricavi +12% a 300 milioni, Ebit +63% a 29,1 milioni Napoli, la scorsa estate sono arrivati 30 milioni di euro per uno dei pupilli di Conte: 12 milioni al calciatoreScott McTominay si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale nel Napoli, non solo per ciò che garantisce in campo, ma anche per il peso simbolico... Brindisi: 12 milioni per rifare le strade, droni e priorità definite.Brindisi Investe nel Futuro: 12 Milioni di Euro per Riqualificare le Strade e Nuovi Scenari in Consiglio Brindisi si prepara a un significativo...