Napoli la scorsa estate sono arrivati 30 milioni di euro per uno dei pupilli di Conte | 12 milioni al calciatore

Scott McTominay sta trovando sempre più spazio nel Napoli. La scorsa estate, il club ha investito 30 milioni di euro per portarlo a Castel Volturno, di cui 12 milioni sono andati direttamente al calciatore. Il centrocampista britannico non solo si sta dimostrando all’altezza in campo, ma diventa anche un simbolo della nuova fiducia del team.

Scott McTominay si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale nel Napoli, non solo per ciò che garantisce in campo, ma anche per il peso simbolico della sua scelta di carriera. In un calcio sempre più condizionato dalle logiche economiche, la sua decisione di rifiutare offerte faraoniche pur di restare competitivo ad alti livelli racconta molto del tipo di giocatore e professionista che il club azzurro ha deciso di mettere al centro del proprio progetto sportivo. Come rivelato da Nicolò Schira su YouTube, la scorsa estate McTominay avrebbe rifiutato un’offerta dall’Arabia Saudita da circa 10-12 milioni di euro pur di restare in azzurro.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Napoli Scott McTominay

Palmeri solleva un dubbio: dove sono finiti i 40 milioni di euro risparmiati l’estate scorsa? Il giornalista si chiede se i soldi siano stati effettivamente risparmiati o se ci sia qualche problema di trasparenza.

Napoli incassa sei milioni di euro dalla cessione di Giovanni Simeone al Torino.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Napoli Scott McTominay

Argomenti discussi: Napoli, Lang al veleno su Conte: Non ero trattato onestamente, un giorno si saprà tutto; Chi è Alisson Santos, attaccante vicino al Napoli. Ultime news mercato; Calciomercato Napoli, Marianucci andrà in prestito al Torino; Lang, incubo Champions Juve e schiaffo a Conte: Al Galatasaray perché...

Fedele: Chiameranno il Napoli e offriranno la metà, Lucca e Lang non saranno riscattatiL'ex dirigente sportivo del Parma, Enrico Fedele, attraverso l'intervista rilasciata ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, ha parlato degli acquisti del club parte ... msn.com

Napoli, Lang su Conte: Con lui non ha funzionato! Un giorno racconterò tutto…Dichiarazioni Lang Conte – Arrivato a Napoli la scorsa estate a suon di milioni di euro dal PSV Eindhoven, l’avventura di Noa Lang all’ombra del Vesuvio è durata solamente 6 mesi, con la cessione al G ... fantamaster.it

MALFITANO: “SCELTE CHIARE, MA SERVE EQUILIBRIO” Mimmo Malfitano, intervenuto a Forza Napoli Sempre, analizza senza sconti il momento del Napoli, tra mercato, gestione tecnica e comunicazione. “Nella scorsa estate si sono fatti acquisti che si pens facebook

Il retroscena: #Maldini- #Napoli, ultimi contatti la scorsa settimana. E su #Sterling… x.com