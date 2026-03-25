Bologna Fiere ricavi +12% a 300 milioni Ebit +63% a 29,1 milioni

Il consiglio di amministrazione di BolognaFiere ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Nel corso dell’anno, i ricavi sono aumentati del 12%, raggiungendo i 300 milioni di euro, mentre l’utile operativo prima degli interessi e delle tasse è cresciuto del 63%, attestandosi a 29,1 milioni di euro.

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Il CdA di BolognaFiere ha approva il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Superato il tetto dei 300 milioni di ricavi, migliorata la redditività e la posizione finanziaria netta monetaria Kpi consolidati 2025 I ricavi nel 2025 ammontano a 306,7 milioni +12% sul 2024. L'Ebitda è stato di 52,5 milioni di euro, +19% sul 2024, pari al 17% dei ricavi. L'Ebit ammonta a 29,1 milioni di euro, +63% rispetto al 2024. Il risultato ante imposte è stato di 20,5 milioni, rispetto a 8,9 milioni nel 2024. Il risultato netto di Gruppo è stato di 13,4 milioni di euro, rispetto a 3,9 milioni nel 2024. La posizione finanziaria netta monetaria è stata di 55,2 milioni di euro, in miglioramento di 12,8 milioni di euro rispetto al 2024 (68,0 milioni nel 2024). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bologna Fiere, ricavi +12% a 300 milioni, Ebit +63% a 29,1 milioni Articoli correlati Liverpool vola: ricavi oltre 800 milioni e utile vicino a 10 milioni nel 2025Il bilancio della stagione 2024/25 del Liverpool mostra una crescita strutturale, con miglioramenti diffusi nelle principali aree di business e una... Infratel Italia, Relazione Annuale 2026: ricavi a 50 milioni e utile netto di 5,3 milioniDal documento presentato alla Camera emerge che la crescita dei ricavi ricorrenti è stata del +16%, con oltre il 60% delle entrate già coperte da...