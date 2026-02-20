Brindisi | 12 milioni per rifare le strade droni e priorità definite

A Brindisi, il Comune ha deciso di investire 12 milioni di euro per rinnovare le strade della città, dopo aver rilevato molte strade dissestate e pericolose. La decisione deriva da una richiesta dei cittadini e da un’analisi dei danni accumulati negli ultimi anni. Il progetto prevede l’uso di droni per monitorare i lavori e individuare rapidamente le criticità. La riqualificazione delle strade cambierà il volto di alcune zone centrali e periferiche, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la mobilità quotidiana.

Brindisi Investe nel Futuro: 12 Milioni di Euro per Riqualificare le Strade e Nuovi Scenari in Consiglio. Brindisi si prepara a un significativo rinnovamento delle proprie infrastrutture stradali grazie a un investimento di quasi 12 milioni di euro provenienti da compensazioni ambientali. Il consiglio comunale ha approvato venerdì 20 febbraio un piano triennale di opere pubbliche che mira a migliorare la viabilità cittadina, affrontando una problematica da tempo lamentata dai residenti e dalle associazioni locali. La seduta ha anche segnato un riassetto negli equilibri politici interni alla maggioranza.