Un giovane minorenne di Bologna è stato indagato e sottoposto a perquisizione nell'ambito delle indagini relative a un ragazzo di 17 anni coinvolto in un piano per attentare alla sicurezza di una scuola. Durante le operazioni sono stati sequestrati computer e smartphone. Le autorità continuano le verifiche per chiarire i ruoli e i collegamenti tra i soggetti coinvolti.

Bologna, 30 marzo 2026 – C'è un minore indagato e perquisito anche in provincia di Bologna nell'operazione del Raggruppamento Operativo Speciale dei carabinieri, coordinata dalla Procura per i minorenni dell'Aquila, su una rete di giovani legati ad ambienti estremisti e suprematisti, culminata nell' arresto di un 17enne di Pescara, ma residente in provincia di Perugia, che secondo quanto emerso stava pianificando una strage in ambito scolastico e si stava documentando per la fabbricazione di armi e ordigni, anche di tipo chimico. Come il Tatp (perossido di acetone), sostanza nota per l’estrema facilità di sintesi e già impiegata nelle stragi di Bruxelles e Parigi, soprannnominata ‘La madre di Satana’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’è un giovane bolognese (indagato) nella rete del 17enne che progettava una strage a scuola. Sequestrati pc e smartphone

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