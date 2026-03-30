Lo Stato delle Cose Giletti | Chi ha messo la bomba sotto l' auto di Ranucci

Massimo Giletti ha annunciato in un video su Instagram di aver ricevuto una notizia riguardante un attentato sotto l’abitazione di Ranucci. Secondo quanto riferito, qualcuno avrebbe collocato una bomba sotto l’auto dell’indagato. La notizia viene descritta come molto importante e delicata, e sarà approfondita nel prossimo episodio del programma “Lo Stato delle Cose” in onda su Rai 3.

"Pochi minuti fa ho avuto una notizia molto importante e delicata che riguarda Ranucci e l'attentato sotto la sua casa": Massimo Giletti lo dice in una clip di anticipazione del suo programma, Lo Stato delle Cose su Rai 3, sul canale Instagram ufficiale. Poi ha aggiunto: "Ricorderete che la notte del 16 ottobre scorso qualcuno arriva, piazza dell'esplosivo sotto l'auto di Ranucci e fa scatenare l'inferno". E ancora: "Dalle indagini si parlò di plastico e di una Panda nera: né uno né l'altro. La macchina usata dagli attentatori non fu una Panda nera, l'esplosivo forse fu preso da una cava ma non era plastico. Ma la notizia importante è che gli autori dell'attentato appartengono alla camorra, sono arrivati dalla Campania per l'attentato e dopo l'attentato sono tornati in Campania. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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