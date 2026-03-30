Attentato Ranucci la pista degli investigatori | Chi ha messo la bomba vicino alla camorra

Le forze dell’ordine stanno indagando sull’attentato dinamitardo che ha coinvolto il giornalista Sigfrido Ranucci, con particolare attenzione alla pista che lo collega a persone legate alla camorra. Recenti riscontri investigativi hanno portato a un’accelerazione delle indagini, con verifiche approfondite sui possibili autori e sui moventi dietro l’attentato. La procura sta coordinando le operazioni di ricostruzione e raccolta di elementi utili.