Attentato Ranucci la pista degli investigatori | Chi ha messo la bomba vicino alla camorra
Le forze dell’ordine stanno indagando sull’attentato dinamitardo che ha coinvolto il giornalista Sigfrido Ranucci, con particolare attenzione alla pista che lo collega a persone legate alla camorra. Recenti riscontri investigativi hanno portato a un’accelerazione delle indagini, con verifiche approfondite sui possibili autori e sui moventi dietro l’attentato. La procura sta coordinando le operazioni di ricostruzione e raccolta di elementi utili.
L’inchiesta sull’attentato dinamitardo che ha colpito il giornalista Sigfrido Ranucci sta vivendo una fase di accelerazione decisiva grazie ai nuovi riscontri ottenuti dalle forze dell’ordine. Il conduttore di Report è stato vittima di un attacco gravissimo lo scorso ottobre, quando un ordigno di notevole potenza è stato fatto esplodere davanti alla sua abitazione a Campo Ascolano. Le ultime notizie fornite dagli investigatori e riportate dalla stampa nazionale indicano una pista precisa che porta direttamente alla criminalità organizzata campana. Non si è trattato di un semplice atto intimidatorio, ma di un’operazione pianificata con modalità paramilitari che avrebbe potuto avere conseguenze letali per il giornalista e la sua famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Articoli correlati
Leggi anche: Attentato a Ranucci: “Chi ha messo la bomba è arrivato dalla Campania”
Attentato a Ranucci, la svolta shock: autori legati alla camorra arrivati dalla Campania, ecco chi furonoTempo di lettura: 2 minutiC’è la mano della camorra dietro l’attentato sotto casa di Sigfrido Ranucci.
Attentato a Sigfrido Ranucci, l'anticipazione di Giletti: "Dietro la bomba uomini della camorra arrivati dalla Campania"Il conduttore anticipa in tv una svolta sull’ordigno piazzato sotto casa del giornalista di Report: "Non era plastico e non usarono una Panda"...