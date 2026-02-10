Durante la trasmissione Lo Stato delle Cose, andata in onda ieri in prima serata su Rai3, Massimo Giletti ha rotto gli indugi pubblicando gli screenshot integrali di una conversazione privata avvenuta il 17 settembre 2024 tra il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia. Al centro del polverone, l’allusione a una presunta “lobby gay di destra” che coinvolgerebbe nomi di spicco dell’informazione e dell’intelligence. Giletti ha mostrato le chat per smentire le precedenti rassicurazioni di Ranucci, che lo aveva chiamato personalmente per negare l’esistenza di tali scambi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ranucci, Boccia e la lobby gay, Giletti rivela le chat a Lo Stato delle Cose: “Delusione umana profonda”

Massimo Giletti si scaglia contro Sigfrido Ranucci dopo aver pubblicato le chat sul caso "lobby gay".

Giletti torna a criticare Ranucci, questa volta portando alla luce alcune chat con Maria Rosaria Boccia.

