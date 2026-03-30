Attentato a Ranucci | Chi ha messo la bomba è arrivato dalla Campania

Un attacco con esplosivo è stato indirizzato contro il conduttore di Report, con le indagini che indicano come proveniente dalla Campania chi avrebbe posizionato la bomba. La polizia sta analizzando le prove e le testimonianze raccolte sul luogo dell’attentato, senza ancora ufficializzare eventuali sospetti o moventi. La vicenda è al centro delle attenzioni delle forze dell’ordine che cercano di chiarire i dettagli dell’episodio.

C’è la camorra dietro l’attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. È questa la pista, anticipata da Il Fatto Quotidiano negli scorsi mesi, privilegiata dalla Dda di Roma che indaga sulla bomba piazzata sotto l’auto del giornalista che la distrusse danneggiando anche quella della figlia, appena fuori dal cancello della villetta dove vive Ranucci. La convinzione degli investigatori è legata a un’auto nera che è stata individuata dalle immagini di videosorveglianza ed è quella che, secondo chi indaga, è stata utilizzata da chi ha fatto esplodere l’ordigno a a Campo Ascolano, vicino a Pomezia, lo scorso 16 ottobre. Quella vettura –... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Attentato a Ranucci: “Chi ha messo la bomba è arrivato dalla Campania” Articoli correlati Attentato a Sigfrido Ranucci, l'anticipazione di Giletti: "Dietro la bomba uomini della camorra arrivati dalla Campania"Il conduttore anticipa in tv una svolta sull’ordigno piazzato sotto casa del giornalista di Report: "Non era plastico e non usarono una Panda"... Leggi anche: Attentato a Ranucci, Giletti: "È stata la Camorra, sono partiti dalla Campania" Tutto quello che riguarda Attentato a Ranucci Chi ha messo la... Temi più discussi: La giusta distanza con Roberto Saviano, mercoledì alle 21.15; Trump: Alleati codardi. Altri marines verso Hormuz, ma apre a una de-escalation; Iran, il mistero di Ghalibaf: lo speaker media ma nega mentre i falchi lo frenano; Santanchè, Saviano: Mossa tattica di Giorgia Meloni per non colpire la sua immagine. Attentato Ranucci, la pista degli investigatori: Chi ha messo la bomba vicino alla camorraL’inchiesta sull'attentato dinamitardo che ha colpito il giornalista Sigfrido Ranucci sta vivendo una fase di accelerazione decisiva grazie ai nuovi riscontri ... thesocialpost.it 'Gli attentatori di Ranucci appartengono alla camorra'L'attentato contro Sigfrido Ranucci porta la firma della camorra. A rivelarlo è Massimo Giletti durante la puntata di questa sera de Lo stato delle cose, in onda su Rai3. (ANSA) ... ansa.it Era il nonno di Greta Momesso, vittima di Unabomber nell’attentato al duomo di Motta di Livenza del 13 marzo 2005. È morto Angelo Momesso, aveva 86 anni. Fu tra coloro che riunirono tutti i parenti delle vittime del bombarolo che provocò una lunga scia di a - facebook.com facebook "Non importava di chi fosse il figlio che salvavo": i genitori delle vittime dell'attentato alla scuola in Iran descrivono il loro giorno peggiore. #Minab #Iran x.com