Un sondaggio condotto dopo il referendum mostra che la posizione della sinistra sulla questione è stata messa in discussione dai risultati. La premier ha confermato di stare bene, mentre il portavoce di un'organizzazione religiosa ha rilasciato dichiarazioni sul suo stato di salute. Nel frattempo, il disegno di legge noto come

- Il cosiddetto ddl Social punta a regolare l’utilizzo dei social network nei ragazzini sotto una certa età. “La sicurezza dei nostri giovani e la loro salute deve venire prima della privacy”, dice il ministro Valditara. Allora, io sono d’accordo con voi sul rischio potenziale dei social. Però, dico però, pensate che i film violenti non siano pericolosi allo stesso modo? E le serie tv stracariche di scene di ammazzamenti vari? Certo: impediamo ai minori di 14 anni di andare a vedere certe pellicole al cinema, però su tutto quello che va in tv o sulle piattaforme, fatto salvo l’orario, ci affidiamo al buon cuore delle famiglie. Ecco. Allora forse il vero problema non è tanto o non solo la pericolosità intrinseca dei social, ma il fatto che le famiglie non siano in grado di vietarli ai loro figli prima di una certa età. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - ll sondaggio post-referendum sbugiarda la sinistra, la Meloni sta bene e Pizzaballa: quindi, oggi…

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