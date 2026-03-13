In un dibattito televisivo, un politico ha accusato un'altra figura di aver perso il contatto con la realtà e l'ha insultata pubblicamente. In risposta, un altro politico ha pubblicato un post su social media, smascherando le sue affermazioni con quattro punti chiari. La discussione si è accesa, creando un confronto acceso tra le parti coinvolte.

Più che un campo largo un campo dei miracoli, il cui primo prodigio è quello di rimanere ancora in piedi nonostante faide intestine, il fuoco incrociato di accuse e recriminazioni interne, e un malanimo serpeggiante pronto a esplodere alla prima asserzione di uno dei suoi (sopravvissuti) protagonisti. Un tutto contro tutti che ij queste ore vede deflagrare lo scontro a distanza tra Conte e Calenda: con il primo che delira in tv, e il suo interlocutore che replica lapidariamente sui social. Ma procediamo con ordine. Scontro di fuoco a distanza tra Conte e Calenda. Insomma, più che un campo largo federatore potrebbe essere definito un campo di macerie che ribolle. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Botta e risposta di fuoco: Conte delira in tv e insulta la Meloni. Calenda lo sbugiarda con un post e 4 punti

Articoli correlati

Calenda-Formigli, botta e risposta: “Mi ha invitato per attaccare Meloni”, “Tutto falso”(Adnkronos) – Carlo Calenda e Corrado Formigli, scontro a Capodanno con botta e risposta tra il senatore di Azione e il conduttore di Piazza Pulita.

La Fenice contesa: botta e risposta di fuoco tra Beatrice Venezi e i sindacatiNon c’è tregua fra Beatrice Venezi e i sindacati che si sono sentiti colpiti dalle recenti parole della direttrice d’orchestra in relazione alle...

Tutto quello che riguarda Botta e risposta di fuoco Conte delira...

Temi più discussi: Botta e risposta Pd-Meloni alla Camera: Non difende la posizione dell'Italia, ma quella di un altro Paese. La premier: Non volete accogliere il mio appello all'unità; Tra Usa e Iran duro botta e risposta sulla fine della guerra; Asl di Chieti. Bando infermieri, botta e risposta tra Opi e Asl su Commissione esaminatrice; Corda molle, prosegue il botta e risposta della politica e intanto nei paesi cresce il traffico, come a Travagliato.

Botta e risposta tra Chirico e Carofiglio: Vabbè, sono stanca, la gente si addormenta..., E allora non parliDurante il dibattito sul referendum sulla giustizia va in scena un nuovo botta e risposta tra Annalisa Chirico e Gianrico Carofiglio. la7.it

Referendum giustizia, botta e risposta tra Mieli e Conte: Vince il No al 100%, Facciamo qualche scongiuro...A Piazzapulita si è acceso un botta e risposta sul referendum sulla giustizia tra Paolo Mieli e Giuseppe Conte. la7.it

#piazzapulita Botta e risposta tra Chirico e Carofiglio: "Vabbè, sono stanca, la gente si addormenta...", "E allora non parli". x.com

Oggi è il compleanno di Andrea Sempio. Il botta e risposta con Paolo Del Debbio a #drittoerovescio #Garlasco - facebook.com facebook