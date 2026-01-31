miglior risultato in 12 mesi il sondaggio che sbugiarda la sinistra

Dalle tensioni sulla Groenlandia alle polemiche contro la premier Meloni, il sondaggio pubblicato ieri mette in discussione il consenso sulla sinistra. La politica internazionale, tra crisi e alleanze, tiene banco anche in Italia, mentre l’opposizione attacca senza sosta il governo, accusandolo di essere troppo sottomesso agli Stati Uniti.

Dalle tensioni geopolitiche sulla Groenlandia allo stop del Mercosur fino alle polemiche sull'operato dell'Ice a Minneapolis, nell'ultimo mese la politica internazionale ha dettato i temi della politica con l'opposizione che attacca la premier Giorgia Meloni accusata di mantenere una posizione subalterna nei confronti di Donald Trump e dell'alleato americano. Rilievi che non convincono l'elettorato, almeno a guardare l'ultimo sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della sera. I dati infatti premiano innanzitutto FdI: "Le stime si attestano oggi al 29,4%, un punto sopra l'ultimo mese e il miglior risultato dell'ultimo anno, che porta il partito sopra non solo ai risultati delle ultime Politiche ma anche al lusinghiero dato delle Europee 2024. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Dall’insediamento del Governo Meloni nel ottobre 2022, i costi delle bollette energetiche in Italia hanno registrato una diminuzione rispetto ai picchi del 2022.

Secondo gli ultimi sondaggi, la distanza tra le principali forze politiche si sta ampliando, con Fdi in crescita e la sinistra in difficoltà.

