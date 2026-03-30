Meloni contro Israele sul caso Pizzaballa la virata della premier per cercare di recuperare consensi dopo il calo di FdI -1,3% post referendum - RUMORS

Dopo il referendum, il partito di maggioranza ha registrato una flessione di 1,3 punti percentuali, con un elettorato che si mostra più critico. In questo quadro, la premier ha espresso una posizione pubblica riguardo a Israele e al caso Pizzaballa, suscitando discussioni tra gli osservatori politici. La vicenda ha attirato l’attenzione sui recenti interventi della leader, che sembrano mirati a consolidare il consenso.

Dopo il referendum, con Fratelli d’Italia in calo di 1,3 punti e un elettorato sempre più critico verso Israele e Trump, Giorgia Meloni cercherebbe consenso elettorale allontanandosi da queste due figure politiche Il calo nei consensi, certificato dai sondaggi dopo il referendum e accompagnat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Meloni contro Israele sul caso Pizzaballa, la virata della premier “per cercare di recuperare consensi” dopo il calo di FdI (-1,3%) post referendum - RUMORS Articoli correlati Meloni verso elezioni anticipate il 7 giugno, “voto in caso di crollo di FdI del 2/3% ai prossimi sondaggi” - RUMORSA Palazzo Chigi si attende l’esito dei prossimi sondaggi, attesi tra 2 o 3 settimane, per valutare l’eventuale ricorso alle elezioni anticipate. Caso Pizzaballa, Israele: «Stop per sicurezza». Meloni: «Offesa ai credenti», Apertura di NetanyahuSi arricchisce di un nuovo elemento la vicenda che ha coinvolto il cardinale Pierbattista Pizzaballa, a cui è stato impedito l’ingresso al Santo...