LIVE Italia-Scozia 3-9 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | passaggio a vuoto degli azzurri contro i britannici

Nella partita dei Mondiali di curling, l’Italia ha subito una sconfitta contro la Scozia con il punteggio di 3-9. La sfida si è svolta in diretta e si è conclusa alle 23.50. Per aggiornamenti sui risultati e gli sviluppi delle prossime gare, è possibile consultare le cronache su OA Sport o seguire l’appuntamento di domani alle 22.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.50: per il momento è tutto, vi invitiamo a seguire le cronache dei match della notte su OA Sport in mattinata e l’appuntamento è per domani alle 22.00 per Italia-Polonia. Buonanotte 23.48. inutile proseguire oltre, la Scozia bate l’Italia 9-3. Il quarto end è stato decisivo in questo match e dunque si ferma dopo tre successi consecutivi la serie positiva degli azzurri che ora devono immediatamente resettare tutto e provare a risollevarsi nella partita a questo punto determinante contro la Corea del Sud che finora ha vinto due delle sei gare disputate 23.46. Arriva la bocciata precisa di Whyte che piazza il punto scozzese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 3-9, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: passaggio a vuoto degli azzurri contro i britannici Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia del quarto sigillo contro LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: avversaria rinnovata per gli azzurri, non c’è MouatCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del sesto incontro del round robin dei Mondiali 2026 di curling... LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: avversaria rinnovata per gli azzurri, assente MouatCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del sesto incontro del round robin dei Mondiali 2026 di curling...