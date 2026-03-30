LIVE Italia-Scozia Mondiali curling 2026 in DIRETTA | azzurri a caccia del quarto sigillo contro

Alle 21.16 si aggiorna in diretta la sfida tra Italia e Scozia ai Mondiali di curling 2026. Finora, la squadra italiana ha mostrato un percorso con risultati alterni, ma in miglioramento rispetto alle tappe precedenti. La partita si svolge in un contesto di alta tensione, con gli azzurri che cercano di ottenere il loro quarto titolo mondiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.16: Il percorso dell’Italia è stato fin qui altalenante ma in crescita. Il debutto contro il Canada si è rivelato complicato, con una sconfitta netta che ha evidenziato le difficoltà iniziali di un gruppo rinnovato. Più incoraggiante la prestazione contro la Svezia, nonostante il ko, mentre la vittoria contro la Cina per 7-4 ha mostrato il carattere e la qualità di un quartetto capace di reagire nei momenti decisivi, poi sono arrivati i due successi contro Germania e Svizzera di ieri a dare vigore all’avventura azzurra. Prima della sfida con la Scozia, gli azzurri sono attesi anche dai confronti con Germania e Svizzera, due incroci che contribuiranno a definire ulteriormente una classifica ancora molto fluida alle spalle delle capoliste. 🔗 Leggi su Oasport.it

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