LIVE Italia-Scozia Mondiali curling 2026 in DIRETTA | avversaria rinnovata per gli azzurri non c’è Mouat

Oggi si svolge il sesto incontro del round robin dei Mondiali di curling maschile 2026, che si tengono a Ogden negli Stati Uniti. La partita vede di fronte l’Italia e la Scozia, con quest’ultima priva di uno dei giocatori più esperti. La sfida è in corso e permette di seguire in diretta l’andamento del match tra le due nazionali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del sesto incontro del round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile in programma a Ogden negli USA tra Italia e Scozia. L’Italia torna sul ghiaccio di Ogden Ice Sheet per affrontare la Scozia nella sesta partita del round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile, un appuntamento che può già indirizzare il cammino degli azzurri verso la zona playoff. Dopo cinque sessioni, la classifica resta estremamente corta e il margine di errore si assottiglia: la Nazionale tricolore, al momento nel gruppo delle inseguitrici con una vittoria e due sconfitte, è chiamata a trovare continuità per restare agganciata alle prime sei posizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: avversaria rinnovata per gli azzurri, non c’è Mouat Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Germania 2-0, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano rubata per gli azzurri Leggi anche: LIVE Italia-USA 6-8, Mondiali juniores curling 2026 in DIRETTA: argento iridato per gli azzurri Approfondimenti e contenuti su LIVE Italia Scozia Mondiali curling... Temi più discussi: Mondiali 2026 - L'Italia batte la Scozia 7-5 e tiene vivo il sogno playoff; Qualificazioni europee dal 25 al 31 marzo in Scozia: i prescelti di Massimiliano Favo; Playoff Mondiali e amichevoli: le partite su Sky; L’Italia batte anche la Scozia! Resta vivo il sogno playoff ai Mondiali di curling femminile!. LIVE Italia-Svezia 4-9, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: Edin punisce i pochi errori degli azzurri, seconda sconfitta per l’ItaliaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.29 E' tutto per il momento, Amici di OA Sport. L'Italia tornerà sul ghiaccio questa notte alle 2:00 per ... oasport.it Italia-Germania oggi in tv, Mondiali curling 2026: orario, programma, streamingOggi domenica 29 marzo (ore 17.00) l'Italia affronterà la Germania ai Mondiali 2026 di curling maschile: dopo aver perso contro il Canada nell'incontro ... oasport.it Italia - Scozia Nazionale Under 18 3-0 : formazioni, risultato finale e cronaca - https://www.zonacalciofaidate.it/p=624207 - facebook.com facebook Qualificazioni Europei Under 19, Italia-Scozia 3-0: in gol il giallorosso Arena #ASRoma x.com