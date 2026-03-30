LIVE Italia-Scozia Mondiali curling 2026 in DIRETTA | avversaria rinnovata per gli azzurri assente Mouat

Oggi si disputa il sesto incontro del round robin dei Mondiali di curling maschile a Ogden, negli Stati Uniti, tra Italia e Scozia. La squadra azzurra affronta un’avversaria rinnovata rispetto alle precedenti gare, mentre l’assenza del giocatore Mouat modifica le dinamiche del confronto. Segui in tempo reale gli sviluppi di questa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del sesto incontro del round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile in programma a Ogden negli USA tra Italia e Scozia. L’Italia torna sul ghiaccio di Ogden Ice Sheet per affrontare la Scozia nella sesta partita del round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile, un appuntamento che può già indirizzare il cammino degli azzurri verso la zona playoff. Dopo cinque sessioni, la classifica resta estremamente corta e il margine di errore si assottiglia: la Nazionale tricolore, al momento nel gruppo delle inseguitrici con una vittoria e due sconfitte, è chiamata a trovare continuità per restare agganciata alle prime sei posizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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