LIVE Italia-Scozia 3-8 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | punto azzurro nel quinto end

Durante il quinto end della partita tra Italia e Scozia ai Mondiali di curling 2026, lo skip azzurro ha collocato la pietra al centro della casa e ottenuto un punto. Alla fine del turno, si nota una bandiera bianca sventolare in lontananza, indicando una possibile situazione di svantaggio per la squadra italiana. La diretta si aggiorna alle 23.25 con questo momento sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.25: Lo skip azzurro mette la stone al centro della casa, prende il punto ma all’orizzonte si vede la bandiera bianca che sventola. Italia non all’altezza per il momento: 3-8 23.24. Spiller è in netta difficoltà, manca la bocciata e perde la possibilità di piazzare il doppio punto. L’Italia dovrà accontentarsi (se va bene) si un punto solo e partita che rischia di finire molto in fretta 23.21: Due stone azzurre a punto una nella parte bassa e una nella parte alta della casa quando mancano 4 tiri alla fine del quinto end 23.18: Sempre due stone scozzesi a punto dopo 8 tiri del quinto end ma Arman piazza una stone in mezzo alle due stone rivali al centro della casa 23. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 3-8, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel quinto end Articoli correlati LIVE Italia-Canada 4-3, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel quinto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Leggi anche: LIVE Italia-Scozia 2-8, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: disastro azzurro nel quarto end Leggi anche: LIVE Italia-Scozia 0-3, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: triplo punto britannico nel secondo end CUORE ITALIA! Rimonta e vittoria 6-5 sulla Norvegia. | #MilanoCortina2026