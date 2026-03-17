LIVE Italia-Canada 4-3 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | punto azzurro nel quinto end

Durante i Mondiali di curling femminile 2026, l’Italia ha battuto il Canada 4-3 nel quinto end della partita in corso. La gara si sta giocando in diretta e viene aggiornata in tempo reale, mentre anche l’incontro tra Italia e Norvegia, previsto dalle 21, è attualmente visibile in streaming. La partita tra Italia e Norvegia sta per iniziare, con aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 17.29: Con tre stone canadesi nella casa le azzurre non possono fare altro che prendersi il punto e vanno a condurre 4-3 17.24. Ci sono due stone canadesi a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end. Un po’ fortunata la squadra canadese con una stone che è rimasta nella casa per pochi millimetri 17.20. Casa libera dopo otto riti del quinto end 17.12: Ancora “fastidiosa” Constantini che piazza due stone nella casa. Il Canada è costretto a mettere il punto. 3-3 17.06: Bene il Canada che ribalta la situazione e piazza due stone a punto quando mancano 4 tiri alla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada 4-3, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel quinto end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Cina 2-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto cinese nel quinto end Leggi anche: LIVE Italia-Cina 1-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel secondo end Altri aggiornamenti su LIVE Italia Canada 4 3 Mondiali curling... Discussioni sull' argomento LIVE Italia-Canada, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per l’impresa; Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini; World Baseball Classic, è il momento del quarto di finale tra Italia e Porto Rico; Argentina - Canada in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Italia-Canada, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per l’impresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quinto incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in ... oasport.it Il Libano va tenuto fuori: il richiamo di Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito è fondamentale, anche perché condiviso dai Paesi arabi... Intanto già 3 milioni di sfollati iraniani si stanno dirigendo verso la Turchia @FDePalo x.com Nota congiunta dei leader di Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito pubblicata sul sito del premier canadese: "Siamo profondamente preoccupati per l'escalation di vi*lenza in Libano e chiediamo un impegno concreto da parte dei rappresentanti isr - facebook.com facebook