LIVE Italia-Canada 4-3 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | punto azzurro nel quinto end

Da oasport.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i Mondiali di curling femminile 2026, l’Italia ha battuto il Canada 4-3 nel quinto end della partita in corso. La gara si sta giocando in diretta e viene aggiornata in tempo reale, mentre anche l’incontro tra Italia e Norvegia, previsto dalle 21, è attualmente visibile in streaming. La partita tra Italia e Norvegia sta per iniziare, con aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 17.29: Con tre stone canadesi nella casa le azzurre non possono fare altro che prendersi il punto e vanno a condurre 4-3 17.24. Ci sono due stone canadesi a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end. Un po’ fortunata la squadra canadese con una stone che è rimasta nella casa per pochi millimetri 17.20. Casa libera dopo otto riti del quinto end 17.12: Ancora “fastidiosa” Constantini che piazza due stone nella casa. Il Canada è costretto a mettere il punto. 3-3 17.06: Bene il Canada che ribalta la situazione e piazza due stone a punto quando mancano 4 tiri alla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it

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