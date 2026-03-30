LIVE Italia-Scozia 0-3 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | triplo punto britannico nel secondo end

Durante la partita di curling tra Italia e Scozia ai Mondiali del 2026, la squadra scozzese ha segnato tre punti nel secondo end, portando il punteggio a 0-3. La sequenza di gioco si è conclusa con un end in cui gli azzurri hanno avuto alcune difficoltà, e la tripla vittoria è stata confermata con qualche apprensione nel finale. La partita è in corso e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.34: E’ la tripla arriva, non senza qualche patema. End giocato male dagli azzurri nel finale: 0-3 22.33. La stone di Spiller incoccia sulla guardia, tripla comoda per gli scozzesi 22.31. Situazione complicata dopo la bocciata degli scozzesi con la promozione della guardia. Ultimo tiro di Spiller con due stone scozzesi a punto e una guardia ben piazzata 22.27: Stone scozzese a punto quando mancano 4 tiri al termine dell’end ma ci sono due stone azzurre nella casa 22.24. Sempre due stone azzurre a punto dopo 8 tiri del secondo end ma con 3 guardie scozzesi 22.21: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del secondo end 22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 0-3, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: triplo punto britannico nel secondo end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Cina 3-7, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: triplo punto cinese nel settimo end LIVE Italia-Norvegia 4-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: triplo punto azzurro nel sesto end!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16. LIVE Italia-Svezia 0-1, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: punto svedese nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TERZO END 16:32 Non può sbagliare Edin, che piazza il punto.