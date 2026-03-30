LIVE Italia-Scozia 2-8 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | disastro azzurro nel quarto end

Durante il quarto end della partita tra Italia e Scozia ai Mondiali di curling 2026, la squadra scozzese ha segnato cinque punti consecutivi, portandosi avanti nel punteggio. Un errore di un giocatore azzurro ha facilitato l’azione degli avversari, che hanno capitalizzato con un buon colpo di un membro della squadra britannica. La partita si svolge in diretta e può essere aggiornata cliccando sul link dedicato.