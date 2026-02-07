LIVE Italia-Svezia 2-3 curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA | punto azzurro nel quarto end

Questa sera gli azzurri di curling hanno perso 2-3 contro la Svezia nella prima partita alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La squadra italiana ha segnato un punto nel quarto end, ma non è bastato a conquistare la vittoria. La partita è stata emozionante e combattuta fino all’ultimo lancio. Gli azzurri sono già pronti per la prossima sfida contro la Norvegia, in programma questa sera alle 19.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING MISTO DALLE 19.05 15.30: Due stone svedesi a punto dopo 4 tiri del quinto end 15.23: Siamo vivi! Bel tiro finale di Constantini che si appoggia a una delle stone svedesi a punto e si avvicina al centro quanto basta per prendere il punto. 2-3 15.19: La bocciata di Mosaner lascia due stone svedesi a punto 15.15: Altro errore di Mosaner che lascia due stone svedesi a punto in avvio di quarto end. Non va bene niente oggi all'0Italia come contro il Canada 15.11: Mano rubata della Svezia. Azzurri appannati, in versione Canada fino a questo momento.

