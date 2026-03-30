LIVE Italia-Scozia 2-3 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | reazione azzurra doppio punto italiano nel terzo end

Da oasport.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Italia e Scozia ai Mondiali di curling del 2026, la squadra italiana ha segnato due punti nel terzo end, mentre nel quarto end le squadre hanno scambiato due pietre a favore della Scozia. La diretta mostra aggiornamenti sui punteggi e le mosse in corso, con un focus sulle reazioni della squadra italiana dopo l’inizio della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.54: Due stone scozzesi a punto dopo i primi 4 tiri del quarto end, doppia guardia azzurra 22.49: Primo errore degli scozzesi e Spiller ne approfitta brillantemente trovando un non facile bocciata e piazzando due stone azzurre a punto. L’errore che non ti aspetti e l’Italia torna in scia: 2-3 22.48:; Attenzione perchè la Scozia non è riuscita a piazzare l’ultima bocciata e l’Italia ha l’occasione per mettere il doppio punto 22.44: Una stone azzurra a punto a 4 tiri dalla fine, si va verso l’annullamento dell’end 22.42. Una stone scozzese a punto e una nella casa dopo otto tiri del terzo end 22.38: Due stone scozzesi a punto dopo 4 tiri del terzo end 22. 🔗 Leggi su Oasport.it

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