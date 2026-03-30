LIVE Italia-Scozia 2-3 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | reazione azzurra doppio punto italiano nel terzo end

Durante la partita tra Italia e Scozia ai Mondiali di curling del 2026, la squadra italiana ha segnato due punti nel terzo end, mentre nel quarto end le squadre hanno scambiato due pietre a favore della Scozia. La diretta mostra aggiornamenti sui punteggi e le mosse in corso, con un focus sulle reazioni della squadra italiana dopo l’inizio della partita.