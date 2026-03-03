LIVE Italia-USA 0-2 Mondiali juniores curling 2026 in DIRETTA | doppio punto statunitense nel primo end

Durante la partita di curling tra Italia e Stati Uniti ai Mondiali juniores 2026, gli Stati Uniti hanno segnato due punti nel primo end. Al momento, sono stati eseguiti otto tiri nel secondo end, con l’Italia che ha messo una pietra nella casa e un’altra in posizione strategica. La diretta prosegue con aggiornamenti sugli sviluppi del match.

14.27: Dopo 8 tiri del secondo end stone azzurra a punto con un'altra stone nella casa e una stone statunitense 14.19: Perfetto l'hit and roll di Stefano Spiller ma Hebert trova la bocciata giusta e per questione di centimetri va a prendersi il doppio punto: 0-2 14.17: Mancano due tiri alla fine del primo end, possibili due punti statunitensi al momento 14.10: Una stone statunitense a punto dopo 8 tiri del primo end. C'è una stone azzurra adiacente a quella avversaria e altre due stone statunitensi nella casa 13.58: Una sola sconfitta finora per gli USA, mentre l'Italia ha vinto sette gare con due sconfitte 13.55: l'Italia ha poi chiuso i...