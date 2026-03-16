LIVE Italia-Cina 1-2 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | doppio punto cinese nel terzo end

Alle 21.58 si verifica un punto segnato da una pietra italiana dopo 12 tiri nel quarto end durante la partita di curling tra Italia e Cina dei Mondiali femminili del 2026. La partita è in corso e i punteggi attuali sono 1-2 a favore della Cina, con un doppio punto nel terzo end. La diretta è aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58: Una stone italiana a punto dopo 12 tiri del quarto end 21.53: C’è una stone cinese a punto dopo 8 tiri del quarto end ma due guardie azzurre dalle due parti opposte 21.50: Casa libera dopo i primi 4 tiri del quarto end 21.40: Non perfetto l’ultimo tiro di Constantini che non riesce ad allontanare la stone cinese a punto e dunque la Cina piazza anche la seconda stone a punto e passa a condurre: 1-2 21.35: Stone azzurra a punto dopo la metà del terzo set 21.30: L’Italia si prende il punto nel secondo end e si portano avanti 1-0 21.23: Una stone azzurra a punto a 4 tiri dalla fine del secondo end 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cina 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto cinese nel terzo end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Cina 1-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel secondo end Leggi anche: LIVE Italia-Cina 0-1, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: punto cinese nel primo end Tutto quello che riguarda LIVE Italia Cina 1 2 Mondiali curling... Discussioni sull' argomento F1, Gp della Cina: dove vederlo in diretta tv e streaming; Diretta Gp Cina Formula 1 oggi, live gara e aggiornamenti; F1 | Antonelli fa grande l'Italia: è sua la pole in Cina. Ferrari in crescita; Curling: l’Italia si arrende alla Cina alle Paralimpiadi. Seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri. LIVE Italia-Cina 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto cinese nel terzo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.23: Una stone azzurra a punto a 4 tiri dalla fine del secondo end 21.18: A metà del secondo end una stone ... oasport.it Tra Pompei e Hangzhou, un ponte culturale tra Cina e Italia Dalle rovine dell’antica città romana ai paesaggi del Lago Occidentale, emerge lo stesso legame tra uomo, natura e storia, simbolo di un dialogo culturale che rafforza l’amicizia tra Cina e Itali - facebook.com facebook Casa Cina (@CasaCinaCDS) x.com