LIVE Italia-Norvegia 4-2 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | triplo punto azzurro nel sesto end!

Durante la partita tra Italia e Norvegia ai Mondiali di curling femminile 2026, l'Italia ha segnato tre punti nel sesto end, portando il punteggio a 4-2. La partita è in corso e vengono forniti aggiornamenti in tempo reale. È possibile seguire anche la diretta della sfida tra Italia e Canada, prevista a partire dalle 16.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16.00 22.35: MAGIA DI CONSTANTINI! Riesce a togliere la stone norvegese poggiata su quella italiana al centro della casa e piazza anche la terza stone azzurra a punto! Italia avanti 4-2 dopo sei end 22.29: Tre stone a punto ma senza guardie a 4 tiri dalla fine dell’end 22.26: Due stone azzurre nella casa sul lato destro, dopo otto tiri del sesto end 22.23: Una stone azzurra con guardia a destra a punto dopo 6 tiri del sesto end 22.14: La doppia bocciata delle norvegesi porta all’annullamento dell’end 22.10: Due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri alla fine del quinto end 22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 4-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: triplo punto azzurro nel sesto end! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Cina 3-7, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: triplo punto cinese nel settimo end LIVE Italia-Norvegia 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto scandinavo nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16. Contenuti e approfondimenti su LIVE Italia Norvegia 4 2 Mondiali... Temi più discussi: Italia vs Norvegia - Tiro per tiro Curling in carrozzina | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; LIVE Biathlon, Staffetta maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Norvegia trionfo e coppa di specialità, Pircher spegne il sogno azzurro; Italia 9/a nella staffetta femminile giovani dei Mondiali di Arber, successo per la Norvegia. Azzurre 8/e tra le junior; Vento ed errori, Italia sesta nella single-mixed. Vince una fantastica Norvegia. LIVE Italia-Norvegia 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto scandinavo nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16.00 22.00: Quarto end annullato. Mano ancora per ... oasport.it Pagelle Italia-Norvegia 1-4: Pio Esposito si presenta, poi Haaland si sveglia. Crollo azzurro nella ripresaL’Italia si illude e poi crolla. Nel primo tempo gli azzurri segnano quasi subito con Pio Esposito e dominano contro una Norvegia passiva e arrendevole. Nella ripresa, però, il match cambia ... sport.virgilio.it Il Guru dice: Grande Italia ai mondiali junior in Norvegia!!! Stravince @annatrocker con oltre 1.37 sulla seconda e medaglia di bronzo per @tatumbieler grazie ad una strepitosa seconda manche con un più 14 posizioni!!! GRANDI GIRLS - facebook.com facebook