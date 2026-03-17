LIVE Italia-Cina 3-7 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | triplo punto cinese nel settimo end

Durante il settimo end del match tra Italia e Cina nei Mondiali di curling femminile 2026, la squadra cinese ha segnato un triplo punto, che ha contribuito a portare il punteggio sul 3-7. In questa fase, un errore dell'italiana Constantini all’ultimo tiro ha permesso alla Cina di ottenere due bocciate e di consolidare il vantaggio. La partita è visibile in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.02: Altro errore di Constantini all’ultimo tiro e la Cina con una doppia bocciata piazza il triplo punto che, di fatto, chiude la strada alla possibile rimonta azzurra 3-7 22.53: Non bene la bocciata delle cinesi, l’Italia ha due stone a punto a metà del settimo end, va sfruttata una situazione di vantaggio 22.52: Ci sono due stone azzurre a punto dopo 6 tiri del settimo end 22.45: Si salva da una possibile mano rubata l’Italia con una promozione della guardia posta sulla destra rispetto alla casa che va a togliere la stone rossa a punto ma resta una sola stone azzurra a punto: 3-4 e mano alle cinesi 22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cina 3-7, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: triplo punto cinese nel settimo end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Cina 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto cinese nel terzo end Leggi anche: LIVE Italia-Cina 2-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto cinese nel quinto end Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Italia Cina 3 7 Mondiali curling... Discussioni sull' argomento Italia vs Cina - Tiro per tiro Curling in carrozzina | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; Gli orari di Sprint Race e qualifiche del Gp della Cina e dove vederlo oggi in tv; Gp Cina: trionfa Antonelli, primo italiano dopo 20 anni. Hamilton 3°, primo podio in Ferrari; F1 | Antonelli fa grande l'Italia: è sua la pole in Cina. Ferrari in crescita. LIVE Italia-Cina 3-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre accorciano le distanze nel sesto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.45: Si salva da una possibile mano rubata l'Italia con una promozione della guardia posta sulla destra ... oasport.it Tra Pompei e Hangzhou, un ponte culturale tra Cina e Italia Dalle rovine dell’antica città romana ai paesaggi del Lago Occidentale, emerge lo stesso legame tra uomo, natura e storia, simbolo di un dialogo culturale che rafforza l’amicizia tra Cina e Itali - facebook.com facebook