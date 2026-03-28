LIVE Italia-Svezia 0-1 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | punto svedese nel secondo end

Durante la partita tra Italia e Svezia ai Mondiali di curling del 2026, la squadra svedese ha segnato un punto nel secondo end. Nell’ultimo aggiornamento, il terzo end si è concluso alle 16:32 con un punto di Edin, che ha completato il suo tiro senza errori. La diretta continua con aggiornamenti sugli sviluppi della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TERZO END 16:32 Non può sbagliare Edin, che piazza il punto. Italia 0 Svezia 1 dopo due end. 16:30 Edin prova una difficile doppia bocciata nel tentativo di produrre una mano nulla, ma la stone svedese incoccia sulle proprie guardie. Possiamo obbligare gli scandinavi a siglare un punticino. 16:28 Doppia bocciata ben eseguita da Sundgren. Tocca agli skip. 16:27 Stavolta non può sbagliare Mosaner, che boccia il punto svedese. Adesso ce ne sono tre italiani, giochiamo per costringere gli avversari a marcare un solo punto. 16:25 Errore di Mosaner, il cui tiro sbatte sulla nuova guardia posta dal suo rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 0-1, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: punto svedese nel secondo end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 1-2, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: doppio punto svedese nel secondo end Leggi anche: LIVE Italia-USA 1-2, Mondiali juniores curling 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel secondo end Contenuti utili per approfondire LIVE Italia Svezia 0 1 Mondiali curling... Temi più discussi: Dove vedere in tv Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming; Italia - Irlanda del Nord (2-0) Qualificazioni FIFA 2026; Semifinali spareggi europei per la Coppa del Mondo 2026: Bosnia-Erzegovina - Italia in finale, passano anche Svezia, Turchia e Polonia; Italia vs Svezia - Tiro per tiro Curling in carrozzina | Paralimpiadi Milano Cortina 2026. LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: che sfida per il giovane Stefano Spiller contro Edin!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'incontro valido per la terza giornata dei Mondiali di ... oasport.it Pagelle Italia-Svezia 0-1: al Granillo la decide Zigiotti Olme, le Azzurre sprecano sugli errori di FalkQualificazione Mondiali 2027 in Brasile, l'Italia di Soncin cade al Granillo contro la Svezia. Decisiva la rete di Zigiotti Olme. sport.virgilio.it Finali spareggi europei playoff per i mondiali: Bosnia Erzegovina - Italia Svezia - Polonia Turchia - Kosovo Danimarca - Repubblica Ceca #ForzaNapoliSempre by #NapoliStory #nazionaleitaliana - facebook.com facebook #ReferendumGiustizia, voto tra le comunità italiane all'estero. Danimarca: NO 79,0% Svezia: NO 74,9% Paesi Bassi: NO 73,1% Austria: NO 70,0% Irlanda: NO 67,4% Grecia: NO 63,4% Belgio: NO 61,4% Regno U x.com