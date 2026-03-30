LIVE | 34ª giornata Arezzo-Ascoli 1-1 Renzi risponde subito a Rizzo Pinna parità al Comunale

Allo stadio comunale “Città di Arezzo” si è disputata la partita tra Arezzo e Ascoli, conclusa con un pareggio di 1-1. Rizzo Pinna ha segnato il gol dell'Ascoli, mentre Renzi ha risposto subito, siglando il pareggio per l'Arezzo. La partita si è svolta nel posticipo del lunedì, rappresentando un evento atteso dalla tifoseria del club locale da più di vent'anni.

Lo stadio comunale “Città di Arezzo”, nel posticipo del lunedì, è teatro questa sera di una partita che gli aretini attendono da oltre vent'anni. A cinque giornate dalla fine e con 5 punti di vantaggio sulla rivale diretta, l'Arezzo sfida l'Ascoli nel big-match che mette potenzialmente in palio una grossa fetta di serie B. 0 - A meno di un'ora dal calcio d'inizio, si è abbattuto il diluvio sul Comunale. Pioggia, vento e freddo potrebbero essere gli ingredienti che faranno da cornice a una partita attesa da due decenni al “Città di Arezzo” 1 - Bucchi schiera dal primo minuto Renzi come terzino destro e Iaccarino in... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - LIVE | 34ª giornata, Arezzo-Ascoli 1-1. Renzi risponde subito a Rizzo Pinna, parità al Comunale Approfondimenti e contenuti su LIVE 34 giornata Arezzo Ascoli 1 1... LIVE | 34ª giornata, Arezzo-Ascoli 0-0Lo stadio comunale “Città di Arezzo”, nel posticipo del lunedì, è teatro questa sera di una partita che gli aretini attendono da oltre vent'anni. L’Ascoli fa festa all’ultimo respiro. Rizzo Pinna manda ko il PerugiaASCOLI 2 PERUGIA 1 ASCOLI (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre (dal 35’ s. Arezzo, solo un pareggio con il Perugia: 1-1 al Comunale, l’Ascoli si avvicinaAncora un passo falso casalingo per l’Arezzo che, nelle ultime tre gare davanti al proprio pubblico, ha raccolto due pareggi (contro Ravenna e oggi...