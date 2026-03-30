Nella serata di lunedì, lo stadio comunale “Città di Arezzo” ospita il match tra la squadra locale e l’Ascoli, valido per la 34ª giornata di campionato. Si tratta di un incontro molto atteso dalla tifoseria di casa, considerando che questa partita non si disputava da più di vent'anni. Al termine del primo tempo, il punteggio è rimasto invariato sul risultato di 0-0.

Lo stadio comunale “Città di Arezzo”, nel posticipo del lunedì, è teatro questa sera di una partita che gli aretini attendono da oltre vent'anni. A cinque giornate dalla fine e con 5 punti di vantaggio sulla rivale diretta, l'Arezzo sfida l'Ascoli nel big-match che mette potenzialmente in palio una grossa fetta di serie B. 0 - A meno di un'ora dal calcio d'inizio, si è abbattuto il diluvio sul Comunale. Pioggia, vento e freddo saranno gli ingredienti che faranno da cornice a una partita attesa da due decenni al “Città di Arezzo” 1 - Bucchi schiera dal primo minuto Renzi come terzino destro e Iaccarino in regia al... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - LIVE | 34ª giornata, Arezzo-Ascoli 0-0

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