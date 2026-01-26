L’Ascoli fa festa all’ultimo respiro Rizzo Pinna manda ko il Perugia

L’Ascoli ha ottenuto una vittoria importante contro il Perugia, conclusa 2-1. La partita si è decisa negli ultimi istanti, con Rizzo Pinna che ha segnato il gol decisivo. La squadra di casa ha mostrato determinazione e capacità di reagire, portando a casa tre punti fondamentali nel campionato. Una vittoria che rafforza la posizione dell’Ascoli in classifica e offre nuove motivazioni per le prossime sfide.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.