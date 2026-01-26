L’Ascoli fa festa all’ultimo respiro Rizzo Pinna manda ko il Perugia
L’Ascoli ha ottenuto una vittoria importante contro il Perugia, conclusa 2-1. La partita si è decisa negli ultimi istanti, con Rizzo Pinna che ha segnato il gol decisivo. La squadra di casa ha mostrato determinazione e capacità di reagire, portando a casa tre punti fondamentali nel campionato. Una vittoria che rafforza la posizione dell’Ascoli in classifica e offre nuove motivazioni per le prossime sfide.
ASCOLI 2 PERUGIA 1 ASCOLI (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre (dal 35’ s.t. Pagliai); Milanese (dal 24’ s.t. Corradini), Damiani; Oviszach (dal 24’ s.t. Silipo), Galuppini (dal 24’ s.t. Rizzo Pinna), D’Uffizi; Gori (dal 35’ s.t. Chakir). Panchina: Brzan, Barosi, Ndoj, Corazza, Bando, Cozzoli, Palazzino, Rizzo. All. Agostinone (Tomei squalificato) PERUGIA (3-5-2) Gemello; Megelaitis, Riccardi, Stramaccioni (dal 1’ s.t. Manzari); Tozzuolo, Joselito, Bartolomei (dal 1’ s.t. Giunti), Tumbarello, Dell’Orco; Nepi (dal 34’ s.t. Matos), Bacchin (dal 1’ s.t. Bolsius). Panchina: Moro, Vinti, Angella, Terrnava, Perugini, Dottori, Lisi, Rondolini, Napolano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Ascoli, Rizzo Pinna guida la riscossa: "In campo ancora più affamati"
Le pagelle dei bianconeri. Centrocampo in difficoltà, Bando fa poco. Chakir spreca e Rizzo Pinna è ingabbiatoLe pagelle dei bianconeri analizzano la prestazione della squadra, evidenziando alcune difficoltà a centrocampo e nel reparto offensivo.
Argomenti discussi: L’Ascoli spreca, si fa male da solo e protesta nel finale: ad Alessandria fa festa la Juve Next Gen (1-0); FOTO Ascoli, il fuoco, le bestie e la lotta al demonio é la festa in onore di Sant’Antonio; La prima volta nel 1229. Ascoli pronta a travestirsi per la gara delle maschere; Torna a Folignano la storica Festa del Pensionato.
L’Ascoli fa festa all’ultimo respiro. Rizzo Pinna manda ko il PerugiaServe un rigore al novantesimo per permettere ai bianconeri di vincere una partita che si era complicata ... msn.com
L’Ascoli fa festa grande al Del Duca. I bianconeri a valanga su Forlì: 3-0FORLÌ0(4-2-3-1) Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre (dal 29’ s.t. Pagliai); Corradini, Damiani (dal 29’ s.t. Milanese); Oviszach (dal 5’ s.t. Silipo), Rizzo ... ilrestodelcarlino.it
L'#Ascoli non molla: 3 punti e festa sotto la curva - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.