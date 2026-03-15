Allo stadio Comunale, l’Arezzo ha pareggiato 1-1 contro il Perugia in una partita valida per il campionato. Si tratta del secondo pareggio consecutivo in casa, dopo quello contro il Ravenna, e segue una sconfitta contro la Ternana nelle ultime tre gare giocate davanti ai propri tifosi. Con questo risultato, l’Ascoli si avvicina in classifica.

Ancora un passo falso casalingo per l’Arezzo che, nelle ultime tre gare davanti al proprio pubblico, ha raccolto due pareggi (contro Ravenna e oggi contro il Perugia) e una sconfitta contro la Ternana. Ne approfitta l’Ascoli che torna da Gubbio con i tre punti e accorcia le distanze dalla capolista. Nulla però è perduto per gli amaranto: venerdì saranno di scena a Sestri Levante contro il Bra, mentre i marchigiani osserveranno il turno di riposo prima della sfida diretta di lunedì 30 al Città di Arezzo. La gara di oggi ha visto la squadra di Bucchi dominare il Perugia che, però, con l’unico tiro in porta è riuscito a portarsi in vantaggio grazie a Montevago. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, solo un pareggio con il Perugia: 1-1 al Comunale, l’Ascoli si avvicina

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