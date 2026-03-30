In un momento di crisi internazionale, con tensioni geopolitiche e paure diffuse, i principi fondamentali delle democrazie liberali come libertà, diritti e stato di diritto sono soggetti a diverse tensioni e contraddizioni. Questa riflessione si inserisce in un quadro in cui le questioni legate alla tutela di questi valori sono al centro del dibattito pubblico e politico. Un’intervista con Elsa Fornero affronta alcuni aspetti legati a queste tematiche.

Milano, 30 marzo 2026 – In un contesto internazionale segnato da crisi, paure diffuse e crescenti tensioni geopolitiche, i principi fondanti delle democrazie liberali – libertà, diritti e stato di diritto – appaiono sempre più sottoposti a pressioni e contraddizioni. È a partire da queste premesse che The Mill promuove un incontro pubblico con la Prof.ssa Elsa Fornero, tra le voci più autorevoli del panorama economico e istituzionale italiano. Già ordinaria di Economia Politica presso l’Università di Torino ed ex Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nel governo guidato da Mario Monti, Elsa Fornero ha dedicato la propria attività accademica e pubblica allo studio dei sistemi previdenziali, del mercato del lavoro e delle dinamiche socio-economiche che influenzano la coesione delle società contemporanee. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Libertà, diritti e stato di diritto: una riflessione con Elsa Fornero da The Mill

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