Il 30 marzo 2026 si è tenuto a Parma un evento con Elsa Fornero presso The Mill in via Cappuccio, dedicato alla discussione sui temi di libertà e diritti. In un momento caratterizzato da crisi internazionali, tensioni geopolitiche e paure diffuse, i principi delle democrazie liberali sono stati al centro del confronto. La riflessione ha coinvolto aspetti legati allo stato di diritto e alle sfide che essi devono affrontare nel contesto attuale.

Milano, 30 marzo 2026 - In un contesto internazionale segnato da crisi, paure diffuse e crescenti tensioni geopolitiche, i principi fondanti delle democrazie liberali – libertà, diritti e stato di diritto – appaiono sempre più sottoposti a pressioni e contraddizioni. È a partire da queste premesse che The Mill promuove un incontro pubblico con la Prof.ssa Elsa Fornero, tra le voci più autorevoli del panorama economico e istituzionale italiano. Già ordinaria di Economia Politica presso l’Università di Torino ed ex Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nel governo guidato da Mario Monti, Elsa Fornero ha dedicato la propria attività accademica e pubblica allo studio dei sistemi previdenziali, del mercato del lavoro e delle dinamiche socio-economiche che influenzano la coesione delle società contemporanee. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Libertà e diritti: una riflessione con Elsa Fornero a The Mill in via Cappuccio a Parma

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