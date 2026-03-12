Durante la tappa londinese del Festival del Libro Possibile, la professoressa Elsa Fornero ha detto che in Italia il mercato del lavoro spesso penalizza giovani e donne, sottolineando che la libertà di scelta non può esserci senza un’indipendenza economica. La Fornero ha evidenziato come molte persone siano escluse dai benefici del sistema, senza entrare nel merito delle cause di questa situazione.

«In Italia - continua ancora Elsa Fornero - abbiamo un problema di segmentazione del mondo del lavoro. La nostra forza lavoro è divisa in gruppi distinti e non omogenei che godono di diverse tutele, forme contrattuali e retribuzioni. Il segmento più privilegiato è quello costituito dagli uomini adulti, con la conseguenza che ciò lascia indietro, in una situazione estremamente più precaria, altri gruppi come le donne, i giovani e i lavoratori più anziani». Secondo l'economista, le riforme in materia di lavoro devono avere lo scopo di ridurre questa differenza, limitando la marginalizzazione dei gruppi più deboli, ma in molti casi non hanno fatto altro che accentuarla. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elsa Fornero: «In Italia il mondo del lavoro lascia indietro giovani e donne. E non si può parlare di libertà se non si è economicamente indipendenti»

