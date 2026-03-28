La Ragion di Stato non smarrisca il valore dei diritti | una riflessione da destra
La presidente del Consiglio ha annunciato che le sue scelte riguardano le persone coinvolte nel governo, motivandole con ragioni di opportunità politica. Le decisioni prese sono di sua competenza, e lei ha il compito di valutare le questioni legate alla composizione dell’esecutivo. La questione riguarda quindi le modalità di decisione e i criteri adottati, senza entrare nel merito di eventuali motivazioni o implicazioni politiche.
Dico la mia. Obiettivamente. Le decisioni della presidente del Consiglio dei ministri sulle persone impegnate al governo sono dettate da forti motivi di opportunità politica: lei sola ha il diritto- dovere di valutare; è lei il decisore. Così sia: chi altri? Ma qualcosa ho da dire, in assoluta libertà di pensiero: attenzione a non accreditare, proprio adesso, una contro-svolta giustizialista dopo la svolta garantista che ha caratterizzato la cultura politica della destra contemporanea. La “destra delle monetine” a Bettino Craxi, va lasciata al “depositum fidei” degli errori della “rive droite”; fu un’interpretazione forcaiola che la destra post-missina deve perdonare a se stessa; un travisamento storico della missione “law and order”: impedì di vedere in controluce le “gesta” di Mani Pulite. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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