L'hamburger con le patatine diventa un piatto stellato ma continua ad avere un prezzo pop
Uno chef ha reinventato l'hamburger con patatine, portandolo in versione gourmet, senza aumentare il prezzo. Il piatto, che un tempo era considerato un cibo da fast food, ora viene servito in un ristorante di alta cucina, mantenendo comunque un costo accessibile. La trasformazione ha attirato attenzione sui metodi di rivisitazione dei piatti classici senza alterarne il prezzo.
Un piatto stellato deve costare necessariamente una fortuna? Assolutamente no e a dimostrarlo è lo chef Joe Cash, che ha trasformato l'hamburger con le patatine in un'esperienza gourmet. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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