L'hamburger con le patatine diventa un piatto stellato ma continua ad avere un prezzo pop

Uno chef ha reinventato l'hamburger con patatine, portandolo in versione gourmet, senza aumentare il prezzo. Il piatto, che un tempo era considerato un cibo da fast food, ora viene servito in un ristorante di alta cucina, mantenendo comunque un costo accessibile. La trasformazione ha attirato attenzione sui metodi di rivisitazione dei piatti classici senza alterarne il prezzo.