Michael B. Jordan è un attore afroamericano che ha recentemente vinto l’Oscar come Miglior Attore nel 2026. Dopo la premiazione, è stato visto mangiare un hamburger e patatine con la statuetta in mano. La sua carriera è iniziata come modello bambino, passando poi alla televisione e infine al cinema, dove si è affermato come una delle star più riconosciute di Hollywood.

Modello bambino, tanta tv e poi la consacrazione nel cinema. Michael B. Jordan, vincitore dell’ Oscar 2026 come Miglior Attore, è la star afroamericana più importante di Hollywood da almeno una decina d’anni. Solo per farsi un’idea sul 39enne, che con il suo doppio ruolo in Sinners ha sbancato letteralmente il botteghino USA, il suo cachet per il film del sodale Coogler è stato di 4 milioni di dollari. Nato in California ma trasferitosi ancora bambino nel New Jersey, Jordan ha sempre ricordato che se ha iniziato la carriera d’attore è stato grazie all’incitamento di sua madre, che ieri sera, durante la cerimonia degli Oscar era seduta di fianco a lui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi è Michael B. Jordan, l’attore che ha “rubato” l’Oscar a DiCaprio e Chalamet: dopo la vittoria mangia hamburger e patatine con la statuetta in mano

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