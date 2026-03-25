Via Cesare Battisti Csn | Riqualificazione da 3,4 milioni di euro ma continua ad avere tanti problemi strutturali

Il gruppo consiliare Cesena Siamo Noi ha presentato un'interrogazione e una richiesta di accesso agli atti riguardo alla pavimentazione di via Cesare Battisti. La strada ha già ricevuto una riqualificazione da 3,4 milioni di euro, ma si continuano a riscontrare problemi strutturali e criticità che persistono da diversi anni.

"Il gruppo consiliare Cesena Siamo Noi continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione della vicenda, riservandosi ogni ulteriore iniziativa a tutela dell’interesse pubblico” “Il gruppo consiliare Cesena Siamo Noi ha depositato un’interrogazione e una formale richiesta di accesso agli atti in merito alle condizioni della pavimentazione di via Cesare Battisti, una situazione che da anni evidenzia criticità evidenti e non più rinviabili. A fronte di un intervento di riqualificazione costato complessivamente oltre 3,4 milioni di euro, la strada continua infatti a presentare problemi strutturali, con continui interventi di manutenzione che non hanno risolto le criticità e una condizione attuale che solleva preoccupazioni concrete anche sul piano della sicurezza, in particolare per ciclisti e motociclisti”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Via Cesare Battisti, Csn: "Riqualificazione da 3,4 milioni di euro, ma continua ad avere tanti problemi strutturali" Articoli correlati La fortuna bacia Pescara: centrato un 5 da 208 mila euro in una tabaccheria di via Cesare BattistiNessun 6 e il jackpot da oltre 123 milioni, ma qualcuno in città ha molto da festeggiare grazie alla vincita centrata con una schedina del... Leggi anche: Come fa il Galatasaray ad avere così tanti soldi da permettersi Osimhen e Icardi in Turchia Contenuti utili per approfondire Via Cesare Battisti Temi più discussi: Via Cesare Battisti, i lavori per la nuova pista ciclabile entrano nel vivo VIDEO; Via Cesare Battisti, iniziano i lavori per la nuova pista ciclabile VIDEO; SIDERNO (RC): RIPRISTINATO IN VIA CESARE BATTISTI IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, MA LA POLEMICA CONTINUA. Iniziano i lavori per la pista ciclabile in via Cesare BattistiMESSINA. Iniziano i lavori per la pista ciclabile in via Cesare battisti: da lunedì 23 marzo, fino al 17 aprile, lungo la strada, nel tratto compreso tra via Tommaso Cannizzaro via Nicola Fabrizi, sa ... letteraemme.it Via Cesare Battisti, i lavori per la nuova pista ciclabile entrano nel vivo VIDEOMESSINA – I lavori per il nuovo tratto di pista ciclabile in via Cesare Battisti entrano nel vivo. La settimana scorsa l’impresa aveva iniziato ad allestire il cantiere. Oggi si continua con la recinz ... tempostretto.it Nuovi arrivi!!! Il Rigattiere Messina via Cesare Battisti n 357 Per informazioni scrivici su WhatsApp al telefono 344/2741111 Www - facebook.com facebook