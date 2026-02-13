Valori della qualità dell' aria nei limiti nel 2025 ma il traffico continua ad avere il suo peso nel Pescarese

A Pescara, la centralina di via Sacco ha registrato i valori di inquinamento più alti, anche se nel 2025 le analisi indicano che la qualità dell’aria rimane nei limiti consentiti. La causa principale resta il traffico intenso nelle zone urbane, che continua a influenzare negativamente la situazione, soprattutto nell’agglomerato Chieti-Pescara. Nonostante i valori ufficiali siano nella norma, i dati evidenziano come le emissioni provenienti dai veicoli pesino ancora molto sull’aria del capoluogo adriatico.

Valori nei limiti, ma restano le criticità soprattutto nell’agglomerato Chieti-Pescara. Il traffico nelle zone urbanizzate fa la differenza e a Pescara i numeri peggiori li ha registrati la centralina di via Sacco. Nel complesso però le cose non vanno male, anzi migliorano progressivamente. Promosso dunque l’Abruzzo sul fronte qualità dell’aria dall’Arpa (Agenzia regionale protezione ambiente): negli ultimi cinque anni il quadro è migliorato in modo costante, ma su quelle criticità si deve continuare a lavorare perché le immissioni diminuiscano. C’è fiducia guardando al 2030, ma importante sarebbe intervenire con politiche più incisive su quell’agglomerato, quello di Chieti.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Nel 2025, i dati sulla qualità dell'aria in Abruzzo sono positivi.

