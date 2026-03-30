Dopo il risultato negativo del referendum sulla riforma della Giustizia, il governo si sta concentrando sulla revisione della legge elettorale. Un esponente politico ha dichiarato che è necessario ripristinare il sistema delle preferenze, poiché senza di esse si rischia di commettere un furto alla sovranità popolare. La discussione riguarda ora le modalità di modifica del sistema di voto e di rappresentanza parlamentare.

Dopo la riforma della Giustizia – fallita con la vittoria del No al referendum – il governo si muove verso la riforma della legge elettorale. “La cosa principale è riportare le preferenze. Un furto che è stato fatto alla sovranità popolare è che i cittadini non possano più scegliere chi sono i loro rappresentanti”, ha commentato il generale Roberto Vannacci a margine dell’inaugurazione della nuova sede romana di Futuro Nazionale. “Qualunque sarà la legge elettorale”, “noi vogliamo che siano ripristinate le preferenze. Senza listini bloccati e senza preferenze dei partiti. I partiti sono formazioni congegnali al dibattito politico ma non devono usurpare la sovranità al popolo che rimane sovrano”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Legge elettorale, Vannacci: "Riportiamo le preferenze, altrimenti è furto alla sovranità popolare"

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