Le preferenze come ai tempi della Dc | così Meloni vuole cambiare la legge elettorale

Il centrodestra ha presentato in Parlamento una nuova proposta di legge elettorale che mira alle elezioni politiche del 2027. La modifica riguarda le preferenze, riprendendo un sistema simile a quello adottato ai tempi della Democrazia Cristiana. La proposta è stata depositata e ora passerà all’esame delle commissioni parlamentari.

Il centrodestra ha depositato in Parlamento una nuova legge elettorale che guarda alle Politiche del 2027. Il cantiere per riscrivere le regole del voto partirà dalla Camera e all'interno della maggioranza si parla (tanto) di modifiche da apportare a un testo appena nato. Nelle discussioni. 🔗 Leggi su Today.it

Meloni vuole un’accelerata sulla legge elettorale. Ma i tempi si allunganoIn conferenza stampa, di fronte ai cronisti della stampa parlamentare, Giorgia Meloni l’ha indicata come una priorità dei prossimi mesi.

La Russa: Tempi per cambiare legge elettorale ci sono, deciderà Parlamento – Il video(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "A me piace immaginare che la migliore legge" elettorale "possibile sia quella che sia idonea a garantire il...

Contenuti utili per approfondire Meloni.

Temi più discussi: Legge elettorale, come cambia e perché Meloni ne vuole una nuova; Stabilicum, cortocircuito Meloni sulle preferenze: La sinistra le voti con noi in Aula; Legge elettorale, Fdi annuncia un emendamento per le preferenze: perché potrebbe essere solo una mossa tattica; Legge elettorale, come funziona adesso e come potrebbe cambiare.

Legge elettorale, Meloni non molla le preferenze e rilancia la sfida in ParlamentoPreferenze nella nuova legge elettorale: Giorgia Meloni vuole il ripristino e Fratelli d’Italia presenterà un emendamento in Parlamento per cercare una maggioranza alternativa. tag24.it

Legge elettorale, Fdi annuncia un emendamento per le preferenze: perché potrebbe essere solo una mossa tatticaDopo l'accordo sul testo con liste bloccate, il partito di Meloni cambia rotta. Ma potrebbe essere solo una manovra per placare le polemiche ... ilfattoquotidiano.it

Nel 2025 la pressione fiscale ha superato il 43%. Giorgia Meloni è riuscita nell’impresa di battere tutti i record. Aumentano gasolio, carrello della spesa, bollette. Abbiamo un Governo che tassa anche l’aria. Prima la mandiamo a casa, prima torniamo a respirar - facebook.com facebook

Nel 2025 la pressione fiscale ha superato il 43%. Giorgia Meloni è riuscita nell’impresa di battere tutti i record. Aumentano gasolio, carrello della spesa, bollette. Abbiamo un Governo che tassa anche l’aria. Prima la mandiamo a casa, prima torniamo a respirar x.com