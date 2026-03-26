Un rappresentante politico ha chiesto al governo di modificare la legge elettorale, proponendo di includere le preferenze. La richiesta è arrivata in un momento di discussione sulla riforma, con l’obiettivo di evitare che il sistema favorisca il non voto. La proposta è stata avanzata da un alleato di governo, che ha sottolineato l’importanza di inserire le preferenze per garantire una rappresentanza più diretta.

L’appello al governo arriva da un alleato. “Nella proposta di legge elettorale si aggiungano le preferenze”, esorta Luigi Brugnaro. “Fanno muovere meglio i candidati, mobilitano più elettori: il tema vero è il partito del non voto. Un problema per la tenuta della democrazia”. Non inganni la massiccia affluenza al referendum: alle politiche il dato è in calo inesorabile e progressivo da decenni. Dunque? “I cittadini hanno bisogno di scegliere persone che conoscono. Basta con quei nomi imposti dai capibastone. E questo vale per entrambi gli schieramenti: destra, sinistra. Sotto sotto sono tutti d’accordo”. Quindi non sarebbe, come lamenta l’opposizione, una legge che favorisce Meloni? “Non mi sembra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Legge elettorale? Servono le preferenze, o vincerà il partito del non voto”. Parla Brugnaro

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