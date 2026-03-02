Legge elettorale Meloni e Salvini rinnegano se stessi | dalle preferenze come garanzia della sovranità popolare al Parlamento dei nominati

Il centrodestra ha presentato alla Camera una nuova proposta di legge elettorale che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza per la lista o coalizione che supera il 40 per cento, con un eventuale ballottaggio tra il 35 e il 40 per cento. I rappresentanti di Meloni e Salvini hanno annunciato questa modifica, spostando l’attenzione dalle preferenze come strumento di sovranità popolare verso un modello che potrebbe rafforzare le nomine al Parlamento.

Per anni contro i nominati e per le preferenze. Oggi sostengono una riforma che li ripristina e rafforza le segreterie. Ci siamo. Il centrodestra ha depositato alla Camera una proposta di legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza alla lista o coalizione che superi il 40 per cento, con possibile ballottaggio tra il 35 e il 40 per cento. Nel testo base mancano le preferenze: l’elettore vota il simbolo, l’ordine di elezione lo decidono le segreterie. Liste bloccate, candidati scelti dall’alto, Parlamento di “nominati”. È una legge elettorale che Meloni e Salvini avrebbero odiato, fino a qualche settimana fa: è la fotografia ricostruita anche da Pagella Politica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Legge elettorale, il centrodestra tratta: dalle preferenze al ballottaggio, tutti i nodi della riformaNel centrodestra continuano le trattative sulla legge elettorale: tutti i nodi da sciogliere tra preferenze, collegi e ballottaggi.

Legge elettorale, Meloni: Spero nel confronto. Se c'è chiusura deciderà Parlamento a maggioranza – Il video(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "L'obiettivo è cercare una composizione il più possibile ambia.

