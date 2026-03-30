Legge elettorale muro opposizioni contro ‘schema Nordio’ | Destra avanti a colpi di maggioranza
Le opposizioni annunciano di opporsi alla nuova legge elettorale e promettono battaglia, mentre i lavori in commissione Affari Costituzionali alla Camera sono previsti per domani. La discussione sulla riforma si apre in un clima di tensione politica, con le forze di minoranza che criticano l’utilizzo della maggioranza per far passare il testo. La questione riguarda principalmente le modalità di approvazione e i contenuti della proposta di legge.
(Adnkronos) – Le opposizioni annunciano battaglia sulla legge elettorale. Questa la reazione all'avvio domani, dopo i lavori d'aula, dei lavori in commissione Affari Costituzionali alla Camera. "La maggioranza applica lo schema Nordio", dicono i parlamentari che seguono il dossier, alludendo alla riforma della Giustizia approvata senza modifiche in Parlamento prima di andare a referendum. Il. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Altri aggiornamenti su Legge elettorale
Leggi anche: Legge elettorale, la destra accelera dopo la sconfitta nel referendum. Opposizioni in trincea contro il blitz
Legge elettorale, muro delle opposizioni. Elly Schlein: “Testo inaccettabile, hanno paura del referendum”Dalle parti del campo largo c’è già chi lo chiama ‘Nottetempum‘, rendendo bene l’idea di quale sia il giudizio che nel centrosinistra hanno della...
Leggi anche: Legge elettorale, come sarà: super premio di maggioranza e obbligo di indicare il nome del premier. Ira opposizioni