Legge elettorale muro opposizioni contro ‘schema Nordio’ | Destra avanti a colpi di maggioranza

Le opposizioni annunciano di opporsi alla nuova legge elettorale e promettono battaglia, mentre i lavori in commissione Affari Costituzionali alla Camera sono previsti per domani. La discussione sulla riforma si apre in un clima di tensione politica, con le forze di minoranza che criticano l’utilizzo della maggioranza per far passare il testo. La questione riguarda principalmente le modalità di approvazione e i contenuti della proposta di legge.