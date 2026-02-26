Dopo settimane di negoziati, si è definito il testo della nuova legge elettorale. La proposta prevede un super premio di maggioranza e l’obbligo di indicare il nome del candidato premier. Le parti coinvolte hanno raggiunto un accordo, e ora il testo è pronto per essere sottoposto alle procedure finali. La discussione si concentra sui principali cambiamenti rispetto al sistema precedente.

Intesa raggiunta. Dopo settimane di trattative alla ricerca di un punto di equilibrio tra le forze della maggioranza, il testo della nuova legge elettorale è finalmente pronto e attende soltanto le ultime limature formali. A consegnarlo nelle mani dei leader - chiamati ora a dare l’ok definitivo - è stata una notte insonne trascorsa a porte chiuse in via della Scrofa. Perché dietro la riforma della giustizia, sulla quale sono puntati tutti i riflettori, da settimane si lavorava anche a qualcos’altro. A quella che la stessa Meloni definisce «la madre di tutte le riforme». A quello che potrebbe diventare il vero cavallo di battaglia capace di traghettare il governo fino al 2028. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Legge elettorale, come sarà: super premio di maggioranza e obbligo di indicare il nome del premier. Ira opposizioni

L’accordo nel centrodestra sulla legge elettorale: premio di maggioranza e nome del premier sul programmaÈ stata raggiunta nella notte l’intesa nel centrodestra sulla nuova legge elettorale.

Legge elettorale Stabilicum, le novità dal premio di maggioranza sopra il 40% al candidato premierLa maggioranza ha trovato un accordo sul testo della legge elettorale da sottoporre al parlamento.

Nuova legge elettorale ‘Stabilicum’ in lavorazione: cos’è, come funziona e quali novità introduceAncora sono indiscrezioni, ma l'impianto base della nuova legge elettorale sarebbe stato messo e l'intesa c'è tra i tecnici della maggioranza. Manca invece la bollinatura dei leader: Giorgia Meloni, ... tg.la7.it

La legge elettorale dovrà garantire stabilità, governabilità e rappresentanza. Sono i principi fondamentali che ispirano la riforma. Stiamo lavorando affinché diventino i pilastri della nuova legge elettorale e ci auguriamo che anche le opposizioni diano il loro co facebook

SCHIAVI DELL’ALGORITMO CON STIPENDI DA FAME: SUBITO SALARIO MINIMO E MISURE ANTI-SFRUTTAMENTO Hanno fatto notte per trovare l’accordo sulla legge elettorale. Danno l’anima per le riforme per salvare i politici dalle inchieste. Continuano x.com