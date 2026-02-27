Legge elettorale muro delle opposizioni Elly Schlein | Testo inaccettabile hanno paura del referendum

Le opposizioni rifiutano la nuova proposta di legge elettorale, definendola inaccettabile. Nel centrosinistra, alcuni commentano con sarcasmo, suggerendo che la proposta nasconde paure legate al referendum. La discussione si accende dopo un incontro notturno tra i vertici della maggioranza, che ha portato alla presentazione del testo. La polemica si concentra sulla volontà di modificare le regole di voto.

Dalle parti del campo largo c’è già chi lo chiama ‘ Nottetempum ‘, rendendo bene l’idea di quale sia il giudizio che nel centrosinistra hanno della proposta di riforma della legge elettorale, arrivata dalla maggioranza dopo un lungo vertice notturno. La mattina dopo, infatti, il muro delle opposizioni si alza in modo immediato e, quasi, univoco. Il no arriva prima nel metodo e nella tempistica, che nel merito. “Non ci provate!”, è il messaggio recapitato di buon’ora da Nicola Fratoianni alla maggioranza, “è evidente che questo sia un tentativo di spostare il discorso dal referendum perché sono in difficoltà”. “La tempistica evidenzia in maniera molto chiara cosa c’è dietro questa presentazione: è il tentativo di spostare l’attenzione perché non hanno più argomenti sulla loro campagna per il sì”, gli fa eco Angelo Bonelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

