legge elettorale la destra accelera dopo la sconfitta nel referendum opposizioni in trincea contro il blitz

Dopo la sconfitta nel referendum sulla giustizia, la maggioranza ha deciso di accelerare sui tempi per la legge elettorale. La destra, sfruttando questa situazione, ha avviato un tentativo di approvazione rapida, mentre le opposizioni si sono opposte con fermezza, criticando il metodo usato per portare avanti il provvedimento. La discussione si è concentrata sulla velocità con cui si intende procedere, senza approfondimenti aggiuntivi.

La maggioranza accelera sulla legge elettorale. Neanche il tempo di incassare la batosta del referendum sulla giustizia, che le destre tentano un altro blitz, sempre forzando la mano. Il 31 marzo partirà l’iter in commissione Affari costituzionali della Camera della riforma della legge elettorale. La decisione è stata presa dall’ufficio di presidenza della commissione, come riferito dal presidente Nazario Pagano. Alla proposta del centrodestra sono state abbinate altre otto proposte correlate, con l’obiettivo di arrivare alla presentazione di un testo base: si tratta di temi come il voto all’estero o la raccolta digitale delle sottoscrizioni per presentare liste e candidature. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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