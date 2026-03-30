La premier ha confermato di voler proseguire senza modifiche la riforma della legge elettorale, nonostante le discussioni in corso. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando una posizione ferma rispetto alla proposta legislativa. La questione continua a essere al centro del dibattito politico, con il governo deciso a mantenere la linea tracciata.

AGI - L'input è arrivato direttamente dalla premier: nessun ripensamento sulla riforma della legge elettorale, si va avanti. E così le modifiche al sistema di voto iniziano domani l'iter in commissione Affari costituzionali della Camera. Ma la strada è tutta in salita. Non solo perché all'interno della stessa maggioranza non si escludono modifiche al testo già presentato, il cosiddetto Stabilicum, ma anche perché tra gli alleati non c'è al momento unanimità di vedute su alcuni punti, dal ballottaggio al premio fino alle preferenze. Anche se, fanno sapere sia dalla Lega che da FI, non c'è l'intenzione di mettere i bastoni tra le ruote, nonostante - si osserva - la riforma elettorale non sia in questo momento avvertita come una priorità. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Legge elettorale, Meloni tira dritto sulla riforma

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