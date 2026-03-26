La premier ha deciso di proseguire senza aprire la strada a un voto anticipato, mantenendo l'agenda politica invariata. Dopo aver affrontato le conseguenze del recente referendum sulla riforma della giustizia, ha concordato con la Lega sull’autonomia, mentre le divergenze con Forza Italia riguardo alla legge elettorale sono diventate più evidenti. La situazione si sviluppa in un quadro di tensioni tra i principali alleati di governo.

Pulizia fatta per dare un segnale dopo la pesante e dolorosa sconfitta al referendum sulla riforma della giustizia di qualche giorno fa. Via Giusi Bartolozzi, via Andrea Delmastro e via (a fatica grazie solo all'intervento del presidente del Senato e non senza polemiche e veleni) Daniela Santanchè. Giorgia Meloni viene descritta da chi la conosce decisa e sicura ad andare avanti fino al termine della legislatura. Quindi nessuno strappo, niente dimissioni e niente elezioni anticipate. Come dimostra il viaggio di ieri in Algeria per aumentare la fornitura di gas dal Paese nord-africano vista la guerra nel Golfo Persico, la presidente del Consiglio è già concentrata sui prossimi dossier e intenzionata ad andare avanti senza se e senza ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Meloni tira dritto e niente voto anticipato. Ok alla Lega sull'autonomia, tensioni con Forza Italia sulla legge elettorale

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